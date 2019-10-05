ساندرز غادر المستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية في بداية الاسبوع

غادر السناتور الساعي إلى الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة ​بيرني ساندرز​ المستشفى، في وقت أكد الاطباء في بيان لهم أنّه كان قد تعرّض لأزمة قلبية في بداية الاسبوع.

وكتب ساندرز عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ "بعد يومين ونصف يوم بالمستشفى، اشعر بانني جيد جدا، وبعد استراحة قصيرة، اتطلع الى العودة للعمل".

من جهتهم قال اطباء السناتور البالغ الثامنة والسبعين، في بيان إنه تم تشخيص حالة من "انسداد العضلة القلبية" لدى ساندرز. واخضِع ساندرز لعملية قسطرة.

وفي وقت سابق، جاء في بيان صادر عن حملة ساندرز الانتخابية أنّه "خلال أحد النشاطات الانتخابية شعر السناتور ساندرز بوجع في الصدر، وتبين من الفحوص الطبية التي أجريت له وجود شريان مسدود فتم وضع قسطرتين له".

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وينوي ساندرز المشاركة في المناظرة الديمقراطية التي ستجمع 12 مرشّحاً ديموقراطيّاً في الخامس عشر من تشرين الأول الحالي في إحدى جامعات ولاية ​أوهايو​.

ويُعتبر السناتور ساندرز المعروف بمواقفه اليساريّة المتشدّدة أكبر المرشّحين الديمقراطيّين سنّاً، وسبق أن خسر في السّباق نفسه عام 2016 أمام ​هيلاري كلينتون​ التي فازت بترشيح الحزب الديمقراطي قبل أن يهزمها ​دونالد ترامب​.

ويتنافس ساندرز للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي مع ​جو بايدن​ (76 عاماً) نائب الرئيس السابق ​باراك أوباما​، وسناتورة ماساتشوستس إليزابيث وورن (70 عاماً).