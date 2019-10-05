الغارديان: الأمير هاري أعلن الحرب على الصحافة الصفراء بشأن مزاعم قرصنة

أوضحت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تقرير لجيم واترسون وكارولاين ديفيس بعنوان "​الأمير هاري​ يعلن الحرب على الصحافة الصفراء بشأن مزاعم قرصنة"، أنّ "الأمير هاري اتّخذ إجراءات قانونيّة ضدّ ملاك صحيفتي "ذا ضن" و"ذا ديلي ميرور" بشأن مزاعم قرصنة وتنصّت على هاتفه".

ولفتت إلى أنّ "ذلك يأتي إثر الهجوم الكلامي اللاذع الّذي وجّهه الأمير الشاب لكيفيّة تعامل وسائل الإعلام البريطانية مع زوجته، ميغان"، مبيّنةً أنّ "​قصر باكينغهام​ أكّد رفع دعوى أمام المحكمة العليا بشأن مزاعم التنصّت بصورة غير قانونيّة على رسائل البريد الصوتي".

وذكرت الصحيفة أنّ "الدعوى القضائيّة تمّ رفعها قبل أيام من رفع ميغان دعوى قضائيّة منفصلة ضدّ صحيفة "ميل أون صنداي"، لمزاعم خرقها للخصوصيّة في ما يتعلّق بقرار نشر خطابات من ميغان إلى والدها".