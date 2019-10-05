73 قتيلا وأكثر من 3000 جريح حصيلة احتجاجات العراق منذ الثلثاء

أعلنت لجنة حقوق الإنسان ​العراق​ية، "ارتفاع حصيلة قتلى ​احتجاجات​ العراق إلى 73 قتيلًا منذ بدئها يوم الثلثاء الماضي، معظمهم من المتظاهرين، بينما أُصيب نحو ثلاثة آلاف بجروح"، لافتةً إلى "توقيف حوالى 500 شخص، لكن تمّ الإفراج عن عدد كبير منهم بعد ذلك".

وذكرت مصادر طبيّة وأمنيّة لـ"فرانس برس"، أنّ "حصيلة القتلى تتضمّن ستة عناصر شرطة على الأقل، سقطوا خلال المواجهات الّتي اندلعت أثناء التظاهرات بين المحتجّين المناهضين للحكومة وقوات الأمن في بغداد ومناطق عدّة في جنوب البلاد".

وكانت قد فتحت صباحًا المحلات التجارية أبوابها بعد انتهاء مدّة حظر التجوّل الّذي فُرض الخميس، لكن شبكة الإنترنت ما زالت مقطوعة.

يُذكر أنّ حركة الاحتجاج بدأت عبر دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي للتظاهر ضدّ الفساد والبطالة وانهيار الخدمات العامة والنقص المزمن في التيار الكهربائي ومياه الشرب.