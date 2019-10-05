ركّز رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، "وحدهم الفنزويليون يمكنهم التغلب على خلافاتهم من خلال الحوار"، مشدّدًا على أنّه "لا يوجد سوى رئيس واحد منتخب في فنزويلا، وهو نيكولاس مادورو".
ودان في كلمة له في جامعة هافانا الّتي منحته دكتوراه فخرية في العلوم السياسيّة، "العقوبات الأحاديّة الّتي تطبّقها الولايات المتحدة الأميركية على كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا"، مؤكّدًا "رغبة موسكو في مواصلة تعميق العلاقات مع أميركا اللاتينية، وهي منطقة ليست فناءً خلفيّاً لروسيا، كما هو الحال بالنسبة إلى الولايات المتحدة".
وتأتي زيارة ميدفيديف في وقت حرج بالنسبة إلى كوبا الّتي تواجه نقصًا خطيرًا في الوقود، بعد فرض واشنطن عقوبات على سفن تنقل النفط من فنزويلا، المورّد الرئيسي للنفط الخام لكوبا، وقد ندّد ميدفيديف في هذا الإطار بـ"حصار طاقة حقيقي".
كانت هذه تفاصيل خبر ميدفيديف: هناك رئيس واحد في فنزويلا هو مادورو وندعو إلى الحوار لحل الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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