ميدفيديف: هناك رئيس واحد في فنزويلا هو مادورو وندعو إلى الحوار لحل الأزمة

ركّز رئيس الوزراء الروسي ​دميتري ميدفيديف​، "وحدهم الفنزويليون يمكنهم التغلب على خلافاتهم من خلال الحوار"، مشدّدًا على أنّه "لا يوجد سوى رئيس واحد منتخب في ​فنزويلا​، وهو ​نيكولاس مادورو​".

ودان في كلمة له في جامعة ​هافانا​ الّتي منحته دكتوراه فخرية في العلوم السياسيّة، "العقوبات الأحاديّة الّتي تطبّقها ​الولايات المتحدة الأميركية​ على كوبا وفنزويلا و​نيكاراغوا​"، مؤكّدًا "رغبة ​موسكو​ في مواصلة تعميق العلاقات مع ​أميركا اللاتينية​، وهي منطقة ليست فناءً خلفيّاً ل​روسيا​، كما هو الحال بالنسبة إلى الولايات المتحدة".

وتأتي زيارة ميدفيديف في وقت حرج بالنسبة إلى كوبا الّتي تواجه نقصًا خطيرًا في ​الوقود​، بعد فرض واشنطن عقوبات على سفن تنقل ​النفط​ من فنزويلا، المورّد الرئيسي للنفط الخام لكوبا، وقد ندّد ميدفيديف في هذا الإطار بـ"حصار طاقة حقيقي".