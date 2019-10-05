اردوغان: أجرينا استعداداتنا وأكملنا خطة العملية العسكرية في شرق الفرات

شدّد الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​،على أنّ ​الاقتصاد​ ساحة مهمّة للغاية لحماية الأمن القومي، وحقّقنا استقرارًا اقتصاديًّا بتخفيض نسبة الفائدة والتضخم"، لافتًا إلى "أنّنافي المرحلة الأخيرة من المحادثات بشأن المنطقة الآمنة، ومضطرّون لتنفيذ عمليّة في شرق ​الفرات​ قريبًا جدًّا".

وأوضح في كلمة له خلال اجتماع لـ"حزب ​العدالة والتنمية​"، أنّ "​تركيا​ ستنفّذ عمليّات جوّية وبرّية في شرق الفرات ب​سوريا​ لإرساء السلام هناك.أجرينا استعداداتنا وأكملنا خطة العمليّة العسكريّة في شرق الفرات وأصدرنا التعليمات اللازمة بخصوص ذلك"، مركّزًا على "أنّنا نقول إنّ الكلام انتهى، لمن يبتسمون في وجهنا ويماطلوننا بأحاديث دبلوماسيّة من أجل إبعاد بلدنا عن التنظيم الإرهابي".