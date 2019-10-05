وفد من الجمعيات الأهلية في مدينة صور التقى النائب حسن عز الدين

زار وفد من ​الجمعيات الأهلية​ في ​مدينة صور​ عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن عز الدين​ في مكتبه بمدينة صور، وشدد على "أهمية الدور الذي تلعبه الجمعيات الأهلية، لا سيما في ما يتعلق بتفعيل دور المجتمع الأهلي، والمساهمة في حث الأفراد على أهمية الانتماء إلى هذا الوطن، والتفاعل مع قضاياه، والوصول إلى أعلى درجات الإخلاص له"، مؤكداً "ضرورة أن تساهم الجمعيات الأهلية على محور أساسي، في تعبئة جهود الأفراد والجماعات لإحداث التنمية الشاملة في المجتمع لصالح المواطنين".

وجدد التأكيد على "وقوف ​حزب الله​ إلى جانب القضية ال​فلسطين​ية ومطالب ​الشعب الفلسطيني​ وحقوقه في ​لبنان​"، مشدداً على أن "​القدس​ ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية، ولن يستطيع أحد أن يجسد قيمه وهويته ليفرضها ويغير ما بفلسطين، فهي جزء من عالمنا العربي وقلبه وقضية كل الشرفاء في هذا ​العالم​".

ولفت الى أن "​المقاومة​ هي الضمانة اليوم على المستوى ​الأمن​ي، فلبنان ينعم بالأمن والاستقرار بفضل تضحيات المقاومين و​الجيش​ ودماء الشهداء"، مشيرا إلى أن "التمسك بالمقاومة هو واجب وطني في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان، والتشكيك بدورها لا يخدم سوى العدو الإسرائيلي، وبالتالي فإن لبنان لا يمكن أن يكون قوياً في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المستمرة إلا بمقاومته وجيشه وشعبه".

