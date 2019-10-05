زار وفد من الجمعيات الأهلية في مدينة صور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين في مكتبه بمدينة صور، وشدد على "أهمية الدور الذي تلعبه الجمعيات الأهلية، لا سيما في ما يتعلق بتفعيل دور المجتمع الأهلي، والمساهمة في حث الأفراد على أهمية الانتماء إلى هذا الوطن، والتفاعل مع قضاياه، والوصول إلى أعلى درجات الإخلاص له"، مؤكداً "ضرورة أن تساهم الجمعيات الأهلية على محور أساسي، في تعبئة جهود الأفراد والجماعات لإحداث التنمية الشاملة في المجتمع لصالح المواطنين".
وجدد التأكيد على "وقوف حزب الله إلى جانب القضية الفلسطينية ومطالب الشعب الفلسطيني وحقوقه في لبنان"، مشدداً على أن "القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية، ولن يستطيع أحد أن يجسد قيمه وهويته ليفرضها ويغير ما بفلسطين، فهي جزء من عالمنا العربي وقلبه وقضية كل الشرفاء في هذا العالم".
ولفت الى أن "المقاومة هي الضمانة اليوم على المستوى الأمني، فلبنان ينعم بالأمن والاستقرار بفضل تضحيات المقاومين والجيش ودماء الشهداء"، مشيرا إلى أن "التمسك بالمقاومة هو واجب وطني في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان، والتشكيك بدورها لا يخدم سوى العدو الإسرائيلي، وبالتالي فإن لبنان لا يمكن أن يكون قوياً في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المستمرة إلا بمقاومته وجيشه وشعبه".
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من الجمعيات الأهلية في مدينة صور التقى النائب حسن عز الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.