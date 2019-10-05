حسين: للعمل على ايجاد أي حل نهائي للانطلاق بمكافحة الفساد ومعالجته

دعا رئيس الحركة الشعبية ال​لبنان​ية النائب ​مصطفى حسين​ الى "ألعمل على ايجاد أي حل نهائي للانطلاق ب​مكافحة الفساد​ ومعالجته اينما حل"، معتبرا أن "كل حريص على لبنان ومصلحة الوطن يجب أن يعمل وفق ما يخدم ​الشعب اللبناني​".

وطالب حسين "برفع الغطاء والحصانة السياسية والطائفية عن الجميع من دون أي استثناء ومن مختلف الاحزاب، أكانوا وزراء أو نواب أو مدراء عامين أو موظفين من أي فئة، لأن المسؤولية لا تتجزأ ولأن مصلحة لبنان وشعبه فوق أي اعتبار، وبالتالي يجب على الجميع العمل وفق المصلحة الوطنية العليا للخروج من الأزمة الخطيرة التي نمر بها".