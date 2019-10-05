سامي الجميّل: الحرية بلبنان مقدسة وان لم يعجبهم فليسجنونا جميعاً

اكد رئيس ​حزب الكتائب اللبنانية​ النائب ​سامي الجميل​ في كلمة له خلال حفل التكريم الذي اقامه الحزب لشاعر ​المقاومة​ اللبنانية الراحل ​موريس عواد​ أن "​حرية التعبير​ تأتي اولاً ومن دون الحرية لا وجود للبنان ولا معنى لوجوده فالحرية مقدسة واذا ما خيرنا بينها وبين اي شيء آخر سنختار الحرية ، الحرية شغلتنا ".

وتوجه الى الشاعر موريس عواد بالقول :" ماذا كنت لتقول لو رأيت كيف تصف دولتنا اليوم مفهومها للحرية وكيف يتم استدعاء مواطنين الى التحقيق لمجرد انهم يعبرون عن رأيهم وكيف ان ​مجلس الوزراء​ يمضي نصف الجلسة يخطط ليجد سبيلاً لاسكات الناس والاعلام معاً".

واعلن الجميل ان "​صوت لبنان​ 100،3-100،5 ستفتح هواءها لكل اللبنانيين للتعبير عن رأيهم بحرية لتسمع الناس ​صوت الحرية​ وليسمع المسؤولون صوت الناس بحرية ومن لا يعجبه الأمر فليتفضل ويضعنا جميعنا في السجون إذا ما كانت تتسع للجميع ".

ورأى الجميل أن " ليس افضل من هذا الوقت لنتحدث عن موريس عواد الذي آمن بالحرية والقضية والسؤال المفصلي الواجب طرحه اليوم هو هل نترك هذه المبادىء والقيم مجرد اشعار ام يجب ان تتحول الى حقيقة وواقع وهل الدفاع عن الحرية وعن سيادة لبنان واستقلاله هو فقط من الشعر ام يجب ان يكون ممارسة يومية وواقعاً واداءً وممارسة وحقيقة ؟"، مضيفا: "كما كان موريس مقداماً لا يخاف هكذا عائلته اليوم وهكذا سنكون ونستمر".