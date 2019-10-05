الأب مبارك: الحرية مقدسة ويجب معرفة كيفية التعامل معها

أكّد الأب ​كميل مبارك​ أنّ "الحرية مقدّسة، وأنّ العقل والحرية لا يمكن الاستغناء عنهما". ولفت في مداخلة إذاعية إلى "وجوب معرفة كيفيّة التعامل مع الحرية"، مبيّنًا "أنّنا نسمع بالحرية وأنا مع التعبير عن الرأي البنّاء وليس الهدّام، وإلّا أصبحت الحرية إهانة". وشدّد على أنّه "لا يمكن العيش من دون حرية، و"إن أحرجتمونا أخرجتمونا".

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