شهيب: دعم التفاح استهلاكاً وتصديراً هو دعم لصحة المواطنين

شدد وزير التربية والتعليم الحالي ​أكرم شهيب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "التفاح اللبناني علامة مميزة من علامات انتاجنا الزراعي، ودعم التفاح استهلاكاً وتصديراً هو دعم لصحة المواطنين ولصمود ​المزارعين​ وتخفيف الخسائر عن كاهلهم، وهو ايضا دعم للاقتصاد الوطني".

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