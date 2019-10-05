شهيب: دعم التفاح هو دعم للاقتصاد الوطني ولصحة المواطنين ولصمود المزارعين

أكّد وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "التفاح اللبناني علامة مميّزة من علامات إنتاجنا الزراعي، ودعم التفاح استهلاكًا وتصديرًا هو دعم لصحة المواطنين ولصمود ​المزارعين​ وتخفيف الخسائر عن كاهلهم، وهو أيضًا دعم للاقتصاد الوطني".

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