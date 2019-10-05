لحود: كل إقفال بوجه صادراتنا سيقابله اقفال بوجه الصادرات الغريبة

لفت المدير عام ​وزارة الزراعة​ ​​لويس لحود​، في تصريح من بسكتنا خلال جولة على عدد من القري بمناسبة "يوم التفاح ال​لبنان​ي"، الى أن "هذا يوم وطني تنظمه الوزارة لتسويق للتفاح والذي يسوق له وزير الخارجية ​جبران باسيل​ له في الخارج"، مشيرا الى أن "التفاح مرّ بنكبة فش شهر نيسان الماضي بسبب ​الطقس​ البادر ما سبب أضرارا زراعية، ولكنه اليوم مطابق للمواصفات".

وأوضح لحود أن "مصر تستورد تفاح لبنان وغدا سأذهب مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الى ​أبو ظبي​ للتسويق لهذا المنتج"، مشددا على أنه "بعد فتح ​معبر نصيب​ التصدير البري سيصبح أسهل".

وأكد "أننا نريد تطوير هذا المنتج"، مناشدا "كل مغترب للتسويق للتفاح لأنه بذلك يساعد أهله ويمنع بيع الأراضي".

وشدد لحود على أن "كل صادرات لبنان التي تكون مطابقة للمواصفات ولديها شهادة بذلك ويتم رفضه سيكون هناك معاملة بالمثل، كل إقفال بوجه صادراتنا سيقابله اقفال بوجه ​الصادرات​ الغريبة".