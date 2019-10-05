رئيس اتحاد بلديات الشقيف: معمل الفرز متوقف عن العمل بسبب إقفال مطمر العوادم

عقد في مقر ​اتحاد بلديات الشقيف​ – النبطية لقاء تشاوريا جمع رئيس الاتحاد ​محمد جابر​ ووفد من الجمعيات والأندية في ​مدينة النبطية​ وذلك للتداول في مجمل القضايا الإنمائية في منطقة النبطية وبالأخص الملف البيئي الطارىء المتمثل بجمع ونقل ​النفايات​.

وأكد جابر للوفد أن "كل الاجراءات المتاحة قانونياً ستتخذ بحق الشركة الملتزمة في حال لم تتقيد بالشروط المطلوبة في العقد"، مشيرا الى أن "معمل الفرز متوقف عن العمل بسبب إقفال مطمر العوادم".

ولفت الى أن "لجنة من رؤوساء البلديات في الاتحاد تراقب أعمال الفرز والجمع والنقل وترفع تقاريرها واقتراحاتها إلى رئيس الاتحاد ليبني قراراته على ضوئها"، مشددا على "التمسك بحق الاتحاد بوضع حد لأي عقد مع أية جهة كانت في حال الإخلال بالالتزامات التعاقدية والقانونية، خاصة أن التقصير في ملف النفايات سيؤدي حتماً إلى الأضرار بصحة أهلنا، علماً أن التواصل قائم مع كافة الفعاليات والجهات في المنطقة للوصول إلى بر الأمان في هذا الملف".