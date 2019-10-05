غابي ليون: اسقاط العهد غير وارد ولكن محاولة تفشيله أكيدة

أشار الوزير السابق ​غابي ليون​ في حديث تلفزيوني الى أن "اسقاط العهد غير وارد و​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ انسان فاعل ومغير في المسارات، ولكن محاولة تفشيل العهد أكيدة وفيما خص موضوع خلافة العهد كل ما ينتهجه من ​سياسة​ وزير الخارجية ​جبران باسيل​ فليس له اي علاقة ب​رئاسة الجمهورية​ المستقبلية"، مشددا على ان "سياسة مد اليد هي خيار استراتيجي وحالونا التواصل مع كل التيارات السياسية".

ولفت الى أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ينتهج سياسة اصلاحية ومقتنع بضرورة انتهاجها وسائر بهذا الاتجاه جنبا الى حنب معنا".