غابي ليون: اسقاط العهد غير وارد ولكن محاولة تفشيله أكيدة

أشار الوزير السابق غابي ليون في حديث تلفزيوني الى أن "اسقاط العهد غير وارد ورئيس الجمهورية ميشال عون انسان فاعل ومغير في المسارات، ولكن محاولة تفشيل العهد أكيدة وفيما خص موضوع خلافة العهد كل ما ينتهجه من سياسة وزير الخارجية جبران باسيل فليس له اي علاقة برئاسة الجمهورية المستقبلية"، مشددا على ان "سياسة مد اليد هي خيار استراتيجي وحالونا التواصل مع كل التيارات السياسية".
ولفت الى أن "رئيس الحكومة سعد الحريري ينتهج سياسة اصلاحية ومقتنع بضرورة انتهاجها وسائر بهذا الاتجاه جنبا الى حنب معنا".
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