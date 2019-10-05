كاري لام: محتجو هونغ كونغ مثيرو شغب بثوا الخوف









اسماء السيد - هونغ كونغ: دانت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام السبت المحتجين المطالبين بالديموقراطية الذين خرّبوا محطات للقطارات السريعة ومتاجر خلال الليل، ووصفتهم بأنهم "مثيرو شغب"، أثاروا الخوف، وشلوا حركة المدينة.

قالت لام في بيان متلفز إن "أفعال مثيري الشغب المتشددة تسببت بليلة حالكة الظلمة بالنسبة إلى هونغ كونغ، وتركت مجتمع هونغ كونغ نصف مشلول اليوم. الجميع يشعرون بقلق كبير حتى إنهم خائفون".

أضافت "لا يمكننا السماح لمثيري الشغب بمواصلة تدمير هونغ كونغ الغالية على قلوبنا"، داعية المواطنين إلى اللنأي بأنفسهم عن المتظاهرين المتشددين.

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خرج المتظاهرون في أنحاء هونغ كونغ في تحدٍ لحظر على ارتداء الأقنعة أعلنته لام الجمعة، بينما شُلّت الحركة في المدينة السبت مع توقف القطارات السريعة، وإغلاق الكثير من المتاجر ومراكز التسوّق أبوابها، بعد ليلة شهدت أعمال عنف واسعة.

وعمّت الفوضى خلال الليل، حيث خرّب متظاهرون عشرات محطات القطارات والمتاجر التي تربطها علاقات بالبر الصيني الرئيس، وأضرموا النيران وأغلقوا الشوارع.

احتشد المئات الذين ارتدى معظمهم الأقنعة في حي "كوزواي باي" الشهير، حيث هتفوا "لا مثيري شغب، استبداد فقط" وغيره من الشعارات. وتشهد هونغ كونغ احتجاجات مدافعة عن الديموقراطية منذ أربعة شهور اتّخذت منحى عنيفًا بشكل متزايد.