بابا الفاتيكان يرسم 13 كاردينالًا جديدًا









اسماء السيد - الفاتيكان: يرسم البابا فرنسيس السبت 13 كردينالًا جديدًا، بينهم خبراء في الحوار مع الإسلام والاستماع إلى المهاجرين، في خطوة إضافية لتشكيل هيئة كرادلة تقاسمه رؤيته، وتكلف يومًا ما انتخاب حبر أعظم جديد قد يكون أحدهم.

من أصل 225 كاردينالًا، سيصبح عدد الذين يمكنهم التصويت لانتخاب بابا جديد يومًا ما 128 كاردينالًا - تقل أعمارهم عن ثمانين عامًا. واختار البابا فرنسيس 52 بالمئة من هؤلاء الناخبين، واختار بنديكتوس السادس عشر ثلثهم، والبابا يوحنا بولس الثاني 14 بالمئة منهم.

قال رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان المونسنيور ميغيل أنخيل أيوسو غيكسو إن نصف الكرادلة الجدد يحملون صفات "مبشرين". والإسباني أيوسو غيكسو نفسه مبشر وخبير في الإسلام، وعاش لفترة طويلة في مصر والسودان.

ويرى كبير أساقفة الرباط منذ 2017 كريستوبال لوبيز روميرو أن رسمه كاردينالًا يعد "تشجيعًا" للمجتمعات الكاثوليكية في شمال أفريقيا التي "لا تكاد تُرى". ويضم المغرب، حيث الإسلام هو دين الدولة، عددًا قليلًا من الكاثوليك، الذين هاجر معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، والتقى بهم البابا فرنسيس في مارس الماضي.

من أبرز الكرادلة الجدد الأب اليسوعي الكندي التشيكي الأصل مايكل تشيرني نائب رئيس الإدارة المكلفة المهاجرين واللاجئين في الفاتيكان. ويرأس البابا هذه الإدارة.

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ويعتبر رجل الدين الذي أصبح أسقفًا مساء الجمعة، وسيصبح كاردينالًا السبت، أن البابا فرنسيس يكرّس نفسه بالكامل لـ"كنيسة مدرجة في العالم الحديث" في إطار قرارات المجمع الثاني للفاتيكان.

أما الكاردينال المقبل ماتيو تسوبي (63 عامًا) رئيس أساقفة بولونيا في إيطاليا والعضو في جمعية سانت إيجيديو المساهمة بشكل كبير في استقبال اللاجئين، فيدعو إلى قبول المؤمنين المثليين بحرارة في الكنيسة.

كتب مقدمة واحد من أكثر الكتب رواجًا لليسوعي الأميركي جيمس مارتن المدافع النشط عن الكاثوليك المثليين. وتسلم البابا خلال الأسبوع الجاري نسخة من هذا الكتاب.

وسيصبح المونسنيور ألفارو راماتسيني (72 عامًا) رئيس أساقفة أبرشية هويهويتينامغو الفقيرة في غواتيمالا، كاردينالًا السبت. وهو يعمل منذ عقود على حماية الفقراء والمهاجرين والسكان الأصليين، ويعد من أشد المدافعين عن البيئة.

حرص البابا على اختيار الكرادلة من جميع القارات. فمن آسيا، سيرسم رئيس أساقفة العاصمة الأندونيسية جاكرتا أغناطيوس سوهاريو هارجواتموديخو كاردينالا، ومن أفريقيا رئيس أساقفة كينشاسا فريدولين أمبونغو بيسونغو، الذي سيرسم كاردينالًا بحضور رئيس بلده الكونغو الديموقراطية.

سينضم الكوبي المونسنيور خوان دي لا كاريتاد غارسيا رودريغيز، رئيس أساقفة سان كريستوبال في هافانا إلى الكرادلة، إلى جانب كبير أساقفة لوكسمبورغ جان كلود هوليريش (61 عامًا) رئيس مفوضية أسقفيات الاتحاد الأوروبي. وأصغر الكرادلة سيكون المونسنيور البرنغالي جوزيه تولنتينو ميندونشا، ويبلغ من العمر 53 عامًا.