شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس كتلة الشعب الجمهورى التركى لأردوغان: ستخسر الانتخابات مهما فعلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فى المعارضة التركية، فيديو لرئيس كتلة الشعب الجمهوري المعارض بتركيا، فى البرلمان، وهو يؤكد أن رجب طيب أردوغان سيخسر الانتخابات الرئاسية المقبلة مهما فعل هو وحزبه الحاكم.

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وقال فى فيديو: "منذ الأمس وهذا هو المتداول في حزب السلطة الحاكم، لتقدموا اقتراحًا، ونناقش النسبة الدستورية المطلوبة من أصوات الناخبين لفوز المرشحين فى انتخابات الرئاسة، إن نسبة 50%+1 لم تُجدِ معهم، ولا يستطيع الأساتذة تخطيها، لذلك يريدون خفضها لـ 40%، يا أخي إذا وافقناك على 40%، فغدًا 30% حتى لن تنقذكم، فمهما فعلتم ستخسرون.