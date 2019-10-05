شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: قرارات قريبة للحماية الاجتماعية.. وتعاون كامل مع الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد الشريف وكيل مجلس النواب، إن خفض أسعار المواد البترولية هو اتجاه محمود من الحكومة، وهى بداية سيتبعها مجموعة أخرى من القرارات التى ستدخل فى إطار الحماية الاجتماعية، مشيداً بمنهج بدأته الحكومة لأن يشعر المواطن بقيمة الإصلاحات.

وأضاف "الشريف"، أن هذا التوجه سيكون ليه عائد الآن وفى المستقبل القريب فى انخفاض الأسعار، وارتفاع معدلات النمو، وتحقيق استقرار اقتصادى، لافتاً إلى أن نواب الشعب فى انتظار الاستماع إلى رئيس الحكومة يوم الإثنين فى بداية الدور الجديد.

وأشار وكيل البرلمان، إلى أن رئيس الوزراء سيعرض يوم الإثنين الخطوات التى تمت فى سبيل تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصرى البسيط، متابعاً: "نحن فى ذات الوقت حريصين على التعاون الكامل مع الحكومة فى سبيل إنجاح خطط التنمية الكبيرة التى يتبناها الرئيس السيسى".