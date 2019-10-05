مصرع مسن دهسته سيارة بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم
استقبل مستشفى دمياط التخصصي، اليوم السبت، جثمان مسن، لقي مصرعه جراء حادث سير، بعدما دهسته سيارة على طريق السيالة، وجرى إبلاغ قوات الشرطة التي وصلت إلى موقع الحادث، ونقلت الجثمان إلى المشرحة.
وتبين أن المتوفى يدعى طه فايد، 70 عامًا، يقيم بمركز دمياط، وكشف تقرير الطب الشرعي أن الوفاة سببها نزيف داخلي، وحرر عن ذلك المحضر اللازم.
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