إصابة 3 أشخاص في حادث سير بصحراوي سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج-عمار عبدالواحد:

أصيب سائق وعاملين اثنين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم السبت، إثر تعرضهم لحادث سير خلال استقلالهم سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارًا من مركز شرطة أخميم، بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز.

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تبين من التحريات، أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة "ناصر. ع" 43 عاما سائق، ويقيم بمحافظة بني سويف، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة، ومرافقيه "مصطفى. ع" 24 عاما، عامل، "شعبان. م" 29 عامًا عامل، ويقيمان بمحافظة الأقصر بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين للمستشفى المركزي، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.