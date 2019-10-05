أسعار الذهب العالمية تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

أغلقت أسعار الذهب مستقرة أمس الجمعة بعد أن تخلت عن مكاسبها الأولية مع انحسار الرهانات على أن مجلس الإحتياطي الإتحادي سيخفض أسعار الفائدة بوتيرة قوية هذا العام بعد بيانات أفضل من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة، لكن المعدن النفيس ينهي الأسبوع على مكاسب.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1504.69 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بلا تغير يذكر عن سعر الإغلاق السابق. وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب بحوالي 0.6%، بحسب وكالة روييترز.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.1% لتبلغ عند التسوية 1512.90 دولار للأوقية.

واليوم وغدا إجازة رسمية في بورصة الذهب العالمية.

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وزاد نمو الوظائف في الولايات المتحدة بوتيرة معتدلة في سبتمبر أيلول وهبط معدل البطالة إلى أدنى مستوى في حوالي 50 عاما عند 3.5%، وهو ما يهدىء القلق من أن الاقتصاد المتباطيء على شفا ركود.

وفي الجلسة السابقة سجل الذهب أعلى مستوى في أسبوع عند 1518.50 دولار للأوقية. وأدى استمرار الضعف في مؤشرات اقتصادية عالمية على خلفية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى صعود أسعار الذهب بنسبة 17% منذ بداية العام الحالي.

وسيراقب المستثمرون عن كثب أحدث جولة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين والتي ستعقد الأسبوع القادم في واشنطن.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين 1.26% إلى 879.00 دولارا للأوقية منهيا الأسبوع على خسارة تزيد على خمسة بالمئة، هى أكبر هبوط أسبوعي منذ مايو أيار.

وتراجعت الفضة 0.1% إلى 17.53 دولار للأوقية بينما صعد البلاديوم 0.8% إلى 1667.04 دولار للأوقية.