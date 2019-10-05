طالبان تقتل 6 رجال شرطة في إقليم شمال شرق أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (د ب أ):
ذكر مسؤولون اليوم السبت أن ستة من رجال الشرطة قُـتلوا بعد أن هاجم مسلحو حركة طالبان نقطة تفتيش في إقليم كابيسا شمال شرق البلاد.
وقال عضوا مجلس الإقليم، محمد حسين سانجاني ومحمد محفوظ صافي إن ثلاثة رجال شرطة آخرين أصيبوا في الهجوم، الذي وقع الليلة الماضية في منطقة نجراب.
وذكر المسؤولون أن حركة طالبان لها وجود في أجزاء في منطقة نجراب وتهاجم بين الحين والآخر بعض نقاط التفتيش.
وذكر عضو المجلس الإقليمي، محمد أمين دار الصوفي أن قائد الشرطة لمنطقة زاره بإقليم بلخ شمال أفغانستان قُتل مساء أمس الجمعة بعد أن تعرض لإصابات في هجوم أخير في المنطقة.
وفي ظل عدم وجود معلومات بشأن استئناف المحادثات بين أمريكا وطالبان، صعدت القوات الأفغانية المدعومة من قوات أمريكية وحركة طالبان هجماتها في مختلف أنحاء البلاد، لاسيما في الأقاليم الشمالية.
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