الأردن ينفي وجود خلافات مع صندوق النقد الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ
نفت وزارة المالية الأردنية، وجود خلافات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاح المالي.
وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، أن بعثة صندوق النقد الدولي، التي أنهت زيارتها إلى الأردن الأسبوع الماضي، عقدت عدة اجتماعات مع عدة وزارات، لمناقشة مختلف الاستراتيجيات والخطط التي تعمل عليها ضمن برنامج الإصلاح المالي المتبع، إلى جانب الإجراءات الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي.
ونفت الوزارة أن يكون وفد صندوق النقد الدولي قد تطرق خلال زيارته إلى تفاصيل مخصصات الوزارات والمؤسسات الحكومية، مؤكدة أنه سيتم استكمال بحث المراجعة الثالثة للبرنامج خلال الزيارة التي سيجريها فريق الصندوق الشهر المقبل.
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