بعد ارتفاع عدد القتلى.. دعوات لإقالة الحكومة العراقية وإجراء انتخابات مبكرة

أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية، أن عدد القتلى خلال 3 أيام من الاضطرابات بلغ 65، أغلبيتهم سقطوا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مع تصاعد وتيرة العنف.

وأفاد مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، مصطفى سعدون، في وقت سابق أمس الجمعة، بأن عدد القتلى في مظاهرات العراق قد ارتفع إلى 50 شخصا وعدد الإصابات الكلي

1936، فيما تم اعتقال 454 شخصا.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.

في الأثناء، دعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، الذي يعتبر أكبر تيار شعبي شيعي في العراق، يوم الجمعة، الحكومة

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للاستقالة، وطالب بإجراء انتخابات مبكرة.

وقال بيان من مكتب الصدر: "احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة (شلع قلع) وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي".

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء الماضي، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.

ورفع المتظاهرون من سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بعد استخدام قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.