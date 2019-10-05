نقابات النقل في الإكوادور تعلق الاحتجاجات

قال متحدث باسم نقابات عمال النقل في الإكوادور، إن النقابات وافقت على تعليق الاحتجاجات ضد إلغاء الرئيس، لينين مورينو، الدعم الحكومي للوقود، وذلك بعد اضطرابات استمرت يومين، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأعلن أبيل جوميز أحد زعماء مجموعة تمثل 11 اتحادا للنقل أنه تم إنهاء وقف تقديم الخدمات.

وكان المحتجون قد أوقفوا وسائل النقل وأغلقوا شوارع واشتبكوا مع

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الشرطة لليوم الثاني أمس الجمعة، في الوقت الذي سجن فيه 370 شخصا بسبب الاضطرابات الناجمة عن قرار مورينو.

ومن العاصمة كيتو إلى مدينة جواياكيل الساحلية استمر توقف كثير من خدمات الحافلات وسيارات الأجرة يوم الجمعة، في حين قام المتظاهرون بإغلاق الطرق بإطارات السيارات وأغصان الأشجار،

على الرغم من أن ذلك كان أقل من يوم الخميس.

ووضع مورينو (66 عاما) الإكوادور على طريق يمثل تيار الوسط بعد الحكم اليساري الذي استمر سنوات برئاسة رفائيل كوريا، وبدأ في تنفيذ حزمة مالية تقشفية استجابة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي يقضي بتقديم قرض قيمته 4.2 مليار دولار.

ولكن إلغاء الرئيس مورينو للدعم الحكومي للوقود المستمر منذ عشرات السنين أثار غضب كثيرين في الإكوادور وأعاد الاحتجاجات العنيفة إلى بلد له تاريخ من الاضطراب السياسي.