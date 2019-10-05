أعلنت شركة "MTR" المسئولة عن تشغيل خطوط السكك الحديدية في هونغ كونغ تعليق جميع خدماتها اعتبارا من اليوم السبت، بسبب ما وصفته بعمليات "تخريب خبيثة"، عقب إعلان الحكومة حالة الطوارئ.
وقالت الشركة إنها تدين بشدة كل التصرفات غير القانونية وغير المسئولة للمحتجين الذين هاجمواموظفي السكك الحديدية وخربوا مرافقها.
وتأتي هذه الخطوة بعد ليلة أخرى من الاحتجاجات العنيفة ضد الحكومة والتي أدت إلى سقوط هونغ كونغ في براثن أسوأ أزمة سياسية لها منذ عشرات السنين.
وتستعد الصين لاحتفالات ضخمة بعيد قيام الجمهورية، لكن الاضطرابات المتواصلة في هونغ كونغ تهدد بسرقة الأضواء من هذه الاحتفالات في وقت يتصاعد التوتر في المدينة التي تتمتع بحكم ذاتي ونظام اقتصادي حر غير السائد في بكين.
وعلى مدى الأسابيع الـ17 الماضية، شهدت هونغ كونغ أسوأ اضطرابات سياسية تعصف بها منذ عودتها للصين عام 1997 وسط مسيرات ضخمة تدعي الدفاع عن الديمقراطية.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تعلن حالة الطوارئ بـ" القطارات" عقب عمليات تخريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.