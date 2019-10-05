الأردن ينفي وجود خلافات مع صندوق النقد الدولي

نفى الأردن اليوم السبت، وجود خلافات مع صندوق النقد الدولي، حول برنامج الإصلاح المالي.

وذكرت وزارة المالية في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية أن بعثة صندوق النقد الدولي، التي أنهت زيارتها إلى المملكة الأسبوع الماضي، عقدت عدة اجتماعات في وزارة المالية والبنك المركزي ووزارات التخطيط والتعاون الدولي، والطاقة والثروة المعدنية، والمياه والري والصناعة والتجارة والتموين، لمناقشة مختلف الاستراتيجيات والخطط التي تعمل عليها ضمن برنامج الإصلاح المالي المتبع.

وأضافت الوزارة أنه تم التباحث مع رئيس بعثة الصندوق الجديد حول المؤشرات المالية والاقتصادية والاجراءات المتعلقة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي بشكل شمولي، إلى جانب الاجراءات الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وأثره على ضبط نمو المديونية في ضوء عدم تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف للفترة المتقضية من العام، وانعكاس ذلك على عدم نمو الايرادات وزيادة المديونية عن ما تم استهدافه.

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ونفت الوزارة أن يكون وفد صندوق النقد الدولي قد تطرق، خلال اللقاءات التي عقدها، إلى تفاصيل مخصصات الوزارات والمؤسسات الحكومية، مؤكدة أنه سيتم استكمال بحث المراجعة الثالثة للبرنامج، خلال الزيارة التي سيجريها فريق الصندوق الشهر المقبل.