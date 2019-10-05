العراق: أكثر من 100 قتيل ونحو 2000 مصاب في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد

كشف مصدر طبي عراقي، فجر السبت، عن "تجاوز أعداد القتلى في العراق إلى 100 قتيل وقرابة 2000 بين مصاب بجروح أو حالات اختناق في عموم العراق، مؤكدا "وجود منتسبين من الأجهزة الأمنية بين الضحايا".



ونقلت "الأناضول" عن المصدر قوله أن "أعداد القتلى قد تزداد، إذ أن هناك إصابات خطرة".



وبين أن "المستشفيات تعاني من نقص في المستلزمات والدم المطلوب لإسعاف المصابين".



ونوه المصدر إلى أن "حصيلة الإصابات قد لا تكون دقيقة"، عازياً ذلك إلى أن "كثيرا من المصابين يفضلون عدم الذهاب الى المشافي الحكومية الرسمية خوفاً من الاعتقال".



ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.



ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.



ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إن "قناصة مجهولين" تطلق الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لخلق فتنة.



المصدر: الأناضول



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