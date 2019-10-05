كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطر ترعى اتفاق إسرائيلي-حمساوي لتشغيل عمال غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "اندبندنت عربية"، أمس الجمعة، أن مصدر إسرائيلي مسؤول، قال إئه أُبرم "اتفاق (إسرائيلي-حمساوي) لتشغيل نحو 10 آلاف عامل من غزة في جنوب إسرائيل" برعاية قطرية.

وأضاف المصدر، أن "الاتفاق تم برعاية قطرية"، إذ ستسمح إسرائيل بـ"دخول نحو 10 آلاف عامل فلسطيني للعمل في فرع البناء والزراعة جنوب إسرائيل".

وقال متحدث باسم حركة "حماس"، إنها تسعى لفك الحصار عن غزة وتتعاون مع "الأشقاء القطريين والمصريين لبحث كل السبل لتأمين العيش الكريم وإيجاد فرص عمل للغزيين داخل وخارج غزة".

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ورفض المتحدث التعليق على التعاون مع إسرائيل كما رفض مكتب المبعوث القطري إلى غزة الحديث عن موضوع الاتفاق بشأن تشغيل عمال من غزة في جنوب إسرائيل.

وعن تفعيل وتفاصيل الاتفاق قال المصدر، "سيبدأ العمل به قريباً، على أن يدخل نحو 2000 عامل غزة يومياً في البداية، وإذا سارت الأمور بشكل جيد سيزداد إلى نحو 10 آلاف خلال 6 أشهر، وبعدها ربما يُعاد فتح المنطقة الصناعية في بيت حانون لتشغيل نحو 60 ألف عامل في مصانع إسرائيلية وفلسطينية سيتم افتتاحها في تلك المنطقة".

وتابع "سيتم إجراء مسح أمني من قبل الجانب الإسرائيلي شرطاً لدخول العمال من غزة، وتقوم حماس من جهتها بترتيب وتسهيل وصول هؤلاء إلى معبر إيرز أو كرم أبو سالم من أجل دخولهم إلى إسرائيل للعمل".

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق يأتي ضمن بنود التهدئة بين إسرائيل وحماس، إلى جانب توسيع مسافة صيد الأسماك وتخفيف الحصار البري ونقل السلع والبضائع بوتيرة أكبر من ذي قبل، إلى جانب استمرار إسرائيل بتزويد القطاع بالكهرباء.