كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيمة هونج كونج: البلاد تشهد "عنف غير مسبوق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصفت زعيمة هونج كونج المضطرب أعمال الشغب التي وقعت خلال الليل بأنها "يوم مظلم للغاية" لمنطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي قائلة ان "الجميع يشعرون بالقلق والخوف".

لم تعلن كاري لام عن إجراءات إضافية لقمع الاحتجاجات العنيفة المتزايدة في خطاب متلفز مسجل مسبقًا تم بثه اليوم السبت، بينما بدأ المتظاهرون مرة أخرى في المسيرة، وارتدى الكثيرون أقنعة الوجه في تحد للحظر الجديد.

دافعت لام عن مشروعية الحظر الذي يجرم ارتداء الأقنعة في التجمعات التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف الليل.

ووصفت لام هونج كونج بأنها تحت سيطرة "عنف غير مسبوق" مشيرة إنه "لحماية حياة المواطنين وحرياتهم اليومية، لا يمكنني السماح لأقلية صغيرة من مثيري الشغب بتدمير ذلك".

تم تعليق جميع خدمات مترو الانفاق والقطارات واصطفت الطوابير لدي ماكينات البنوك التي أغلقت أبوابها بينما شهدت هونج كونج مزيد من الاحتجاجات يوم السبت بعد ليلة أخرى من أعمال العنف المتصاعدة.

كان إغلاق شبكة MTR بأكملها التي تتعامل مع أكثر من 4 ملايين رحلة يوميًا، بما في ذلك الخط السريع المؤدي إلى مطار هونغ كونغ الدولي، بمثابة اضطراب كبير واستثنائي تمامًا للمنطقة التي لا تستريح عادةً ولكنها الآن منغمة ومضطربة تصل إلى 7.5 مليون اشخاص.

تتصاعد الاحتجاجات التي يقودها الشباب وسط موجة غضب عارمة من الغضب المناهض للحكومة والمناهضة للصين، وقد اغرقت الاحتجاجات التي يقودها الشباب المركز الدولي للتجارة والتمويل في أعمق أزمة منذ أن تحولت المنطقة من الحكم البريطاني إلى الصين في عام 1997.

وقال كيفن كوي، وهو سائح من البر الرئيسي للصين كان يعتزم زيارة ديزني لاند عقب اكتشاف اغلاق محطة مترو الأنفاق في وسط هونغ كونغ، "لا يمكننا الذهاب إلى أي مكان.. هذا أمر مزعج للغاية."

بعد هجمات الحريق العمد الواسعة النطاق والنهب والقتال مع الشرطة والضرب، ناشدت الحكومة يوم السبت تغييرًا علنيًا في المواقف ضد أعمال الشغب.

Advertisements

و اوضح جون لي، وزير الأمن الحكومي، ان عدم إدانة العنف، تجعل الناس يؤججونه.

و اضاف "ما يشعل العنف هو دعم الناس لهذه الأعمال.. المهم هو أن يخرج الجميع ليقولوا" لا، لن يقبل المجتمع العنف".

طلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في العديد من المناطق في هونغ كونغ وسط تجمعات متعددة تتحدى الحزب الشيوعي الصيني حيث يحتفل بمرور 70 عامًا على حكمه.

شكل العشرات من ضباط الشرطة طوقًا أمنيًا، مدعومًا بشاحنة خراطيم المياه، لمنع المتظاهرين من التقدم إلى مكتب الاتصال في بكين في المدينة.

وقعت معارك بين مئات من المتظاهرين يرتدون ملابس سوداء والشرطة في مواقع متعددة، وتحولت الشوارع إلى ساحات القتال. أطلقت الشرطة عدة جولات من الغاز المسيل للدموع على مناطق وونغ تاي سين وشا تن وتوين وان وتوين مون بينما ألقى المحتجون قنابل الغاز والطوب وغيرها من الأشياء في اتجاههم.

وقالت الشرطة إن المحتجين استخدموا السوائل المسببة للتآكل في بلدة تون مون، مما أدى إلى إصابة الضباط وبعض المراسلين.

كانت المدينة بالفعل تحت إجراءات أمنية مشددة، وتم إغلاق المزيد من محطات المترو مع انتشار العنف

