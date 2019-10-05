كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبب دعم قطر للميليشيات في أفريقيا الوسطى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح اللواء رضا يعقوب، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، أن سبب دعم قطر للميليشيات الإرهابية في وسط أفريقيا، بمثابة تمزيق للدول، وتمزيق للمؤسسات الشرعية في الدول.

وأشار "يعقوب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن قطر تعد هى الدولة الوحيدة التي فتحت للمنظمات الإرهابية منابر سياسية لهم، كما ساعدت قطر المنظمات الإرهابية على الوصول إلى الدول العربية.

وأكد أن ما تقوم به قطر من دعم الحركات الإرهابية يعد مخالفا للاتفاقيات الدولية، منوها بأن هناك عدة تنظيمات إرهابية، ولكن الهدف لها واحد، وهو الاستيلاء على الحكم في البلاد، والتضييق على المؤسسات الرسمية، وإفساد الحياة السياسية والاقتصادية للدول.

ولفت خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إلى أن مصر منذ فترة طويلة وهى تطالب االمجتمع الدولي بتولي مسئوليته لوقف هذا المد الإرهابي، الذي يدمر الدول، منوها بأن قطر تجد في الجماعات الإرهابية ملاذ آمن لها، وتمدها بالدعم.

هذا وقد امتدت يد قطر لدعم الإرهاب في جمهورية افريقيا الوسطى، حيث هناك تحريات للأمم المتحدة تظهر أن 15 من قيادات الجماعات المسلحة في دولة أفريقيا الوسطى قاموا بزيارات متعددة إلى الدوحة منذ 2003 وحتى 2016.

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وكانت الأمم المتحدة بارسال فريق من الخبراء بغعداد مراقبين لتحديد الوضع هناك، وتبين أن لقطر دور واضح في دعم الجماعات المسلحة.

وكشف فيلم وثائقي فرنسي جديد النقاب عن تمويل قطر لقوى التطرف والإرهاب في أوروبا، ودورها المشبوه في دعم الإرهابيين.

ويتناول الفيلم وهو بعنوان: "قطر.. حرب نفوذ الإسلام السياسي في أوروبا"، الأنشطة المشبوهة لمنظمة قطر الخيرية، بما في ذلك الوقائع المذكورة في كتاب "أوراق قطر" للصحفيين الفرنسيين جورج مالبرنو وكريستيان شينو.

وبحسب محطة "إر.بي.تي" البلجيكية، فالفيلم، الذي سيعرضه الصحفي الفرنسي فرانسوا مازور في برنامج "دوك شوت"، في 5 سبتمبر المقبل، يكشف الوجه الآخر لمنظمة "قطر الخيرية" التي تتظاهر بتقديم مساعدات إنسانية لكنها في الحقيقة أداة لتمويل مشروع الإسلام السياسي القطري في أوروبا.