كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تعزز حملة مكافحة الأوبئة في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عززت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم السبت، حملة مكافحة الأوبئة في الساحل الغربي اليمني بعيادة طبية متنقلة هي الثالثة من نوعها، ضمن حملة الاستجابة الطارئة التي دشنتها مطلع شهر أغسطس.

وأوضح الفريق الطبي أن العيادات المتنقلة تغطي كافة المناطق النائية الواقعة على الشريط الساحلي والمخيمات وتقدم خدماتها الطبية بمتوسط 100-120 حالة يوميا، معظمها حالات مصابة بالحميات والإسهالات المائية الحادة.

وشملت الحملة خلال الأسابيع الماضية تزويد القطاع الصحي في مديريات المخا والخوخة وحيس والتحيتا بدفعات متتابعة من الأدوية والمحاليل المخبرية اللازمة لمكافحة وعلاج حالات الإصابة بالحميات والملاريا والضنك.

وأهدت الهيئة مستشفى المخا العام سيارتي إسعاف دفع رباعي، ليتمكن من الوصول إلى المناطق النائية خارج المدينة، كما سبق أن تم إهداء المستشفى ذاته سيارتين إسعاف وأخرى للخدمات.

واستقبلت العيادات المتنقلة المرضى من قرى عزلة المتينة الواقعة على الشريط الساحلي جنوب غربي مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

كان تم تسجيل 80 حالة إصابة بالكوليرا والإسهالات المائية الحادة في مديرية التحيتا خلال أسبوع واحد، قبل أن تتدخل الفرق الطبية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بصورة عاجلة لتتمكن من إيقاف انتشار الوباء.

وقدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات إغاثية تحوي مكونات الغذاء الرئيسية للمرضى والعاملين في وحدة علاج الأورام السرطانية بمحافظة شبوة.

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وقام فريق التوزيع التابع للهيئة بتوزيع ( 300 ) سلة غذائية بمعدل ( 24 طن ) مستهدفة ( 1860 ) فرداً من المرضى والعاملين بوحدة علاج الأورام السرطانية.

وتأتي هذه المساعدات تأكيدا للاهتمام الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر للمراكز الصحية لأجل تخفيف معاناة المرضى وتوفير المستلزمات اليومية التي تتطلبها طبيعة الظروف الاستثنائية التي يعيشونها، وتسعى الهيئة بكل جهودها الخيرية للتخفيف من حدة معاناة مرضى وحدة الأورام السرطانية وتوفير المواد التموينية الأساسية لهم.

وعبر عدد من المرضى والعاملين بوحدة علاج الأورام السرطانية عن بالغ شكرهم وأمتنانهم لدولة الإمارات على تلمس أوضاعهم وتقديم المساعدات لهم في مختلف المجالات الإغاثية والخدمية.

يذكر ان عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح 2019م بلغت 30878 سلة غذائية استهدفت 143647 فرداً من الاسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة، بمعدل 1715 طن و920 كيلو.

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات إغاثية تحوي مكونات الغذاء الرئيسية للمرضى والعاملين في وحدة علاج الأورام السرطانية بمحافظة شبوة.

وقام فريق التوزيع التابع للهيئة بتوزيع ( 300 ) سلة غذائية بمعدل ( 24 طن ) مستهدفة ( 1860 ) فرداً من المرضى والعاملين بوحدة علاج الأورام السرطانية.