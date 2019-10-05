كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج تناشد الجمور لنبذ العنف بعد أعمال الشغب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم تعليق جميع خدمات مترو الانفاق والقطارات واصطفت الطوابير لدي ماكينات البنوك التي أغلقت أبوابها بينما شهدت هونج كونج مزيد من الاحتجاجات يوم السبت بعد ليلة أخرى من أعمال العنف المتصاعدة.كان إغلاق شبكة MTR بأكملها التي تتعامل مع أكثر من 4 ملايين رحلة يوميًا، بما في ذلك الخط السريع المؤدي إلى مطار هونغ كونغ الدولي، بمثابة اضطراب كبير واستثنائي تمامًا للمنطقة التي لا تستريح عادةً ولكنها الآن منغمة ومضطربة تصل إلى 7.5 مليون اشخاص.

تتصاعد الاحتجاجات التي يقودها الشباب وسط موجة غضب عارمة من الغضب المناهض للحكومة والمناهضة للصين، وقد اغرقت الاحتجاجات التي يقودها الشباب المركز الدولي للتجارة والتمويل في أعمق أزمة منذ أن تحولت المنطقة من الحكم البريطاني إلى الصين في عام 1997.

وقال كيفن كوي، وهو سائح من البر الرئيسي للصين كان يعتزم زيارة ديزني لاند عقب اكتشاف اغلاق محطة مترو الأنفاق في وسط هونغ كونغ، "لا يمكننا الذهاب إلى أي مكان.. هذا أمر مزعج للغاية."

بعد هجمات الحريق العمد الواسعة النطاق والنهب والقتال مع الشرطة والضرب، ناشدت الحكومة يوم السبت تغييرًا علنيًا في المواقف ضد أعمال الشغب.

و اوضح جون لي، وزير الأمن الحكومي، ان عدم إدانة العنف، تجعل الناس يؤججونه.

و اضاف "ما يشعل العنف هو دعم الناس لهذه الأعمال.. المهم هو أن يخرج الجميع ليقولوا" لا، لن يقبل المجتمع العنف".