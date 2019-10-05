اضطر رئيس المجلس الجماعي محمد البشير العبدلاوي أمس الجمعة، إلى رفع جلسة دورة أكتوبر العادية، بعدما شهدت احتجاجات واسعة من طرف عدد من الساكنة.
وقاطع المحتجون العبدلاوي خلال الكلمة الافتتاحية، ما اضطر به إلى رفع الجلسة لمدة 10 دقائق قبل أن يستأنفها من جديد.
وحاول العبدلاوي تهدئة المحتجين وإقناعهم أن شكلهم الاحتجاجي غير قانوني، ما خلق حالة من الاحتقان داخل القاعة، واضطر به لرفع الجلسة إلى غاية 18 أكتوبر الجاري، معلنا أنها ستكون مغلقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب احتجاجات…العبدلاوي يرفع جلسة دورة أكتوبر ويعلنها مغلقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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