حيفا: إصابة خطيرة لشاب إثر تعرضه لإطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب في العشرينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في شارع "هجيبوريم" بمدينة حيفا، فجر اليوم السبت.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وقدم الإسعافات الأولية للمصاب وهو بوعيه.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.