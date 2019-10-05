يوفنتوس يحدد خليفة كريستيانو رونالدو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن يوفنتوس الإيطالي يدرس خطة مستقبلية من أجل تعزيز قوته الهجومية، مستهدفا أحد النجوم المرشحين للرحيل عن فرقهم في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن اليوفي من الأندية المهتمة بضم قائد المنتخب الإنجليزي، هاري كين، لتأمين خط هجومه، في ظل تقدم عمر كريستيانو رونالدو وغونزالو هيغوين، واقتراب رحيل ماريو ماندزوكيتش خلال كانون الثاني/يناير المقبل.

ويُتوقع أن يواجه يوفنتوس في هذه الصفقة منافسة شديدة، مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي، الذين يرغبون أيضا بقوة في التعاقد مع كين.

وسيتعين على السيدة العجوز تجهير عرض مالي كبير، لمنافسة القوة الشرائية للريال واليونايتد تحديدًا.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد ذكرت أن دانييل ليفي رئيس توتنهام، حدد 250 مليون جنيه إسترليني لبيع كين.