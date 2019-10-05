ميسي يسعى لكسر صيامه التهديفي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يخوض نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، مباراة فريقه غدا، الأحد، أمام إشبيلية، وقد مر 134 يوما على إحراز أفضل لاعب في العالم، آخر أهدافه بقميص البلوغرانا.

وتسببت إصابة ميسي مطلع الموسم الحالي، في غيابه لمدة طويلة عن الملاعب، حيث خاض أول 90 دقيقة كاملة هذا الموسم أمام إنتر ميلان، الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وفي هذا الصدد، أبرزت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، الجمعة، أن آخر هدف سجله ميسي بقميص برشلونة، يعود إلى 25 أيار/مايو الماضي، وجاء في شباك فالنسيا بنهائي كأس ملك إسبانيا.

ومنذ ذلك الحين، سجل "البرغوث" هدفًا فقط للأرجنتين، أمام باراغواي في كوبا أميركا.

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وتعود أطول مدة، لم يسجل خلالها ميسي أي أهداف مع البلوغرانا، إلى موسم (2006/2007)، واستمرت 146 يومًا، من 15 تشرين الأول/أكتوبر إلى 10 آذار/مارس.

وغاب نجم التانغو وقتها فترة طويلة بسبب الإصابة أيضًا، حيث احتاج 3 أشهر للتعافي من كسر في مشط القدم.

والمفارقة أنه أنهى تلك الفترة بأول (هاتريك) له على الإطلاق، وجاء في شباك ريال مدريد على ملعب كامب نو.