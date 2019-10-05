القدس - بواسطة محمد عز العرب - يخوض نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، مباراة فريقه غدا، الأحد، أمام إشبيلية، وقد مر 134 يوما على إحراز أفضل لاعب في العالم، آخر أهدافه بقميص البلوغرانا.
وتسببت إصابة ميسي مطلع الموسم الحالي، في غيابه لمدة طويلة عن الملاعب، حيث خاض أول 90 دقيقة كاملة هذا الموسم أمام إنتر ميلان، الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.
وفي هذا الصدد، أبرزت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، الجمعة، أن آخر هدف سجله ميسي بقميص برشلونة، يعود إلى 25 أيار/مايو الماضي، وجاء في شباك فالنسيا بنهائي كأس ملك إسبانيا.
ومنذ ذلك الحين، سجل "البرغوث" هدفًا فقط للأرجنتين، أمام باراغواي في كوبا أميركا.
وتعود أطول مدة، لم يسجل خلالها ميسي أي أهداف مع البلوغرانا، إلى موسم (2006/2007)، واستمرت 146 يومًا، من 15 تشرين الأول/أكتوبر إلى 10 آذار/مارس.
وغاب نجم التانغو وقتها فترة طويلة بسبب الإصابة أيضًا، حيث احتاج 3 أشهر للتعافي من كسر في مشط القدم.
والمفارقة أنه أنهى تلك الفترة بأول (هاتريك) له على الإطلاق، وجاء في شباك ريال مدريد على ملعب كامب نو.
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يسعى لكسر صيامه التهديفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.