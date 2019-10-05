الدنمارك تدعو إلى حظر سيارات البنزين والديزيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعت الدنمارك يوم أمس، الجمعة، إلى حظر بيع السيارات التي تعمل بالديزل أو البنزين في أرجاء الاتحاد الأوروبي بحلول العام 2040، لمكافحة تغير المناخ. وقدمت الدنمارك المقترح، الذي تسانده عشر دول أخرى بالاتحاد، أثناء اجتماع لوزراء البيئة لدول الاتحاد في لوكسمبورج.

ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى خفض انبعاثات الكربون في المنطقة بنسبة 40 في المئة بحلول 2030 في حين أن ذراعه التنفيذية، المفوضية الأوروبية، تخطط لخفضها إلى الصفر بحلول 2050 للمساعدة في وقف ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة في العالم.

وقال وزير البيئة والطاقة الدنماركي، دان يورجنسن، لوكالة "رويترز" بعد الاجتماع إن حظر بيع السيارات، التي تعمل بالديزل أو البنزين، من المأمول أن يضع ضغوطا على المفوضية لإقتراح إنهاء تدريجي لكل المركبات، التي تعمل بالوقود الأحفوري في دول الاتحاد في العقدين المقبلين.

وكانت الدنمارك قد استحوذت على عناوين الأخبار في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 عندما أعلنت حكومتها أنها ستحظر بيع كل السيارات، التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول 2030، لكنها ألغت في وقت لاحق تلك الفكرة لأن هذا سينتهك قواعد الاتحاد.