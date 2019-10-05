الامم المتحدة تدعو إلى حوار فوري بين الحكومة العراقية والمتظاهرين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحكومة العرقية والمتظاهرين إلى البدء في حوار كخطوة عاجلة للتخفيف من حدة التوتر.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ان "الأمين العام للأمم المتحدة يتابع عن كثب التطورات في العراق، ويدعو إلى إجراء حوار بين الحكومة والمتظاهرين كخطوة فورية نحو وقف التصعيد".

Advertisements

ووفقا لدوجاريك، شدد الأمين العام أيضا على "أن حرية التعبير والتجمع السلمي حقوق إنسانية أساسية يجب احترامها".

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل ادت الى سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية، الامر الذي دفع الحكومة الى اعلان حظر للتجوال في عدد من المحافظات.