زعيمة هونج كونج: لا تسامح مع مثيري الشغب بعد اليوم

قوات الشرطة تحاول السيطرة على المظاهرات في هونج كونج

قالت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام، السبت، لا تسامح مع مثيري الشغب بعد اليوم.

وادانت كاري لام، المحتجين الذين خرّبوا محطات للقطارات السريعة ومتاجر خلال الليل ووصفتهم بأنهم "مثيرو شغب" أثاروا الخوف وشلوا حركة المدينة.

وقالت لام - في بيان نقله التلفزيون الرسمي - إن "أفعال مثيري الشغب المتشددة تسببت بليلة حالكة الظلمة بالنسبة لهونج كونج وتركت مجتمعنا نصف مشلول اليوم. الجميع يشعرون بقلق كبير حتى أنهم خائفون".

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يذكر أن شركة "إم.تي.أر" المسؤولة عن تشغيل السكك الحديدية في هونج كونج، أعلنت أن شبكة المترو بالمدينة ستظل مغلقة السبت، لتصيب بذلك حركة النقل في ذلك المركز المالي الآسيوي بالشلل بعد ليلة من الفوضى.



واندلعت احتجاجات يوم الجمعة في كل أنحاء المدينة، بعد ساعات من استخدام زعيمتها كاري لام سلطات طوارئ كانت آخر مرة استُخدمت فيها قبل أكثر من 50 سنة لحظر الأقنعة التي يستخدمها المتظاهرون لإخفاء هوياتهم.

وقالت شركة "إم.تي.أر" إن شبكتها التي تنقل نحو خمسة ملايين راكب يوميا ستظل مغلقة في الوقت الذي أغلقت فيه أيضا المراكز التجارية والمتاجر العملاقة في ضربة جديدة لبائعي التجزئة والمطاعم في مدينة على حافة الركود.

وأضافت الشركة في بيان: "لم نعد في وضع يسمح لنا بتوفير خدمة آمنة وموثوق بها للركاب في هذه الظروف ولم يعد أمام الشركة خيار سوى اتخاذ قرار تعليق خدمة شبكتها بالكامل".

وأغلقت كل المحطات في ساعة متأخرة من مساء الجمعة مما أدى إلى تقطع السبل بالركاب واضطرار كثيرين للعودة لمنازلهم سيرا على الأقدام وهو وضع من المتوقع أن يتفاقم مع دخول المدينة في عطلة خلال مطلع الأسبوع.

