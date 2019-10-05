بدء التصويت في اليوم الرئيسي لانتخابات "الوطني الاتحادي" بالإمارات

انطلقت صباح اليوم السبت عملية التصويت في اليوم الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات 2019 عبر 39 مركزا انتخابيا موزعة على جميع مناطق الدولة.

وجاءت عملية الاقتراع وسط إقبال لافت من أعضاء الهيئات الانتخابية بإمارات الدولة المختلفة للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي.

وبدأت عملية التصويت في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت وتنتهي في الساعة الثامنة مساء.

وعقب انتهاء وقت التصويت مباشرة يتم إغلاق مراكز الاقتراع وإعلان نتائج الفرز الأولي والقائمة الأولية للفائزين بانتخابات الوطني الاتحادي، وذلك بعد تطبيق قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة إلى 50%.

Advertisements





وتشهد المراكز الانتخابية على مستوى الدولة إقبالا لافتا من أعضاء الهيئات الانتخابية منذ بدء عملية التصويت، ما يعكس الوعي والمسؤولية الوطنية لدى المواطنين بأهمية المشاركة السياسية والعمل البرلماني في الإمارات، والتي تظهر بشكل واضح من خلال التفاعل الكبير الذي تبرزه فئات المجتمع، لا سيما المرأة والشباب وأصحاب الهمم في المشاركة الفاعلة بالعملية الانتخابية.

وحرصت اللجنة الوطنية للانتخابات على توفير جميع الإمكانات التي تؤمن أعلى معايير الدقة والشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية، وبما يضمن في الوقت ذاته سيرا أفضل لجميع مجريات عمليات التصويت في اليوم الانتخابي.





وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين التصويت باستخدام بطاقة الهوية ولو كانت منتهية الصلاحية، حيث سيتمكن الجهاز الإلكتروني من قراءتها، كما يمكن كذلك للناخب أن يصوّت في حال كانت هويته قيد التجديد أو أنها مفقودة ولديه وثيقة رسمية تثبت ذلك، منوهة بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن حرص اللجنة على ضمان ممارسة الحق الانتخابي لجميع أعضاء الهيئات الانتخابية.



