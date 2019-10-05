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قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في الجوف

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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السبت 5 أكتوبر 2019

المقاومة

المقاومة

قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في الجوف

كتب

متابعات_الخليج 365

قتل وأصيب عدد من مسلحي مليشيا الحوثي خلال مواجهات مع قوات الجيش في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

 

وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا شنت، اليوم السبت، تشرين الأول 05، 2019، هجوما عنيفا على مواقع لقوات الشرعية في جبهة السلان التابعة لمديرية المصلوب بالمحافظة.

 

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وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت إثر الهجوم الذي تم تحت غطاء مدفعي كثيف.

 

وأكدت المصادر أن المواجهات التي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة واستمرت لساعات، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

 

ولفتت المصادر إلى أن تبادلا للقصف المدفعي العنيف بين المليشيا وقوات الشرعية أعقب المواجهات.

 

وتشهد جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين المدعومين من إيران.

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