صحيفة: مسار العملية الانتخابية أثبت التزام الإماراتيين

السبت 5 أكتوبر 2019

المجلس الوطني

كتب أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة إماراتية، "مؤشرات مهمة وكافية حملتها مرحلتا التصويت في الخارج والمبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، لتدلّلا على مدى وعي المواطن، ناخباً ومرشحاً، بأهمية الإقبال على عملية المشاركة السياسية، ونجاح مرحلة التمكين التي أطلقتها القيادة الرشيدة منذ ما يزيد على 14 عاماً".



وبينت صحيفة "الاتحاد" الصادرة السبت - تابعها "في ظل هذه المؤشرات الإيجابية التي تدعمها إجراءات انتخابية ضامنة لسير العملية بيسر وسهولة في إطار من الشفافية، ينتخب الإماراتيون اليوم مجلسهم الوطني الاتحادي الرابع، وهم أكثر قدرة على تحديد من يمثلهم في البرلمان، ويتطلعون لتدعيم مسيرتهم الوطنية بأصحاب الكفاءات والمبدعين والقادرين على الإنجاز".

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وتابعت "مسار العملية الانتخابية منذ بدايتها، أثبت التزام الإماراتيين المحافظة على صورة بلادهم المشرقة، بما أظهروه من رقي في العلاقة بين المرشح والناخب والتي تقوم في أساسها على مقياس خدمة الوطن، جميع الوطن، دون النظر إلى المناطقية أو القبلية أو الأغراض الشخصية، وهي معايير لم تكن يوماً موجودة بين ظهرانينا".

واختتمت "المشاركة الواسعة من مختلف الفئات، ومنها المرأة التي حظيت بنصف عدد مقاعد المجلس، ستساعد على فرز مجلس يمثل الجميع، ويكون قادراً على تعزيز أوجه الحياة المختلفة، اقتصادياً واجتماعياً، ويوظف أدواته التشريعية بشكل يعكس ثقة المواطن بقيادته، وإيمان القيادة بقدرة أبنائها وإمكاناتهم في تعزيز المسيرة الوطنية".