العراق.. رفع حظر التجوال ابتداء من اليوم السبت

السبت 5 أكتوبر 2019

رفع حظر التجوال ابتداء من اليوم السبت

كتب الخليج 365 ـ متابعات

وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوّات المسلّحة عادل عبد المهدي في وقت متأخر من مساء أمس برفع حظر التجول من الساعة الخامسة من صباح اليوم السبت ( بالتوقيت المحلي)، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية ( واع).

وذكرت خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء أنها تتواصل مع "أطراف مؤثرة" في الحراك الجماهيري في ست محافظات، لم تحددها، وهناك "اتفاق على تلبية المطالب المشروعة"، دون مزيد من التفاصيل.

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وكان عبد المهدي أعلن ليل الأربعاء/الخميس فرض حظر التجوال التام للمركبات والأفراد في بغداد من الساعة الخامسة من صباح أمس بالتوقيت المحلي ( 02:00 بتوقيت غرينتش) وحتى إشعار آخر، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وتجتاح البلاد حاليا مظاهرات احتجاجية غاضبة للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات.

و أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي مساء اليوم الجمعة أن بلاده تحتاج إلى ثورة لمحاربة الفساد وتدعم مطالب المتظاهرين وسلميتها.