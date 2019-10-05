حالة الطقس في السعودية خلال الساعات المقبلة

السبت 5 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365 ـ متابعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير. الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها, كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من شرق وسط المملكة, في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب وغرب المملكة.

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ولفتت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والاوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة،وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.