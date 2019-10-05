كتاب فرنسي جديد يفضح قطر

السبت 5 أكتوبر 2019

ر جان بيير مارونغيو وزوجته

كتب متابعات_الخليج 365

نشر رجل الأعمال السابق في قطر، جان بيير مارونغيو، كتاباً استعرض مأساته في قطر بعد سجنه 5 أعوام، بعد خلاف بينه وبين شريك من الأسرة الحاكمة، قاده إلى جحيم السجن المركزي في الدوحة، دون محاكمة، أو إدانة قضائية.



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وفي كتابه "InQarcéré. Périple au bout de l'enfer qatarien"، الصادر عن دار نشر "كتاب جُدد" تحدث مارونغيو، رحلته في الجحيم الذي عاشه في السجن، مع رفاق زنزانات من الإرهابيين، والمتطرفين، والقتلة، وعن حصص الضرب، والإهانة، والاعتداء التي كانت فقرة ثابتة في برنامجه اليومي، في مقر إقامته بالسجن.

وبين محاولات الهروب خلسة ومغادرة قطر، والإضراب عن الطعام، بعد الاعتقال والقبوع في السجنن يروي، رجل الأعمال السابق، كيف سلبه شريكه القطري، كل ما يملك، شركته، وعمله، ثم يحرمه من عائلته، التي نجحت في مغادرة قطر بعد دفع رشوة ضخمة، قبل الزج به في سجن، ظروف العيش فيه تناقض كل ما تسعى قطر إلى ترويجه، عبر نادي كرة القدم الذي تملكه في باريس الفرنسية، أو شركاتها التجارية العملاقة، وصور ناطحات السحاب في الدوحة.

يكشف الكتاب الذي صدر حديثاً الوجه الآخر لقطر، كما يقول موقع أتلانتك الفرنسي "يرسم الكتاب ملامح رفاق العذاب والمحنة في سجون قطر، دون بلا مجاملة، ودون حقد أيضاً، ويكشف الوجه المظلم لهذه الدولة في شبه الجزيرة العربية، التي تُفضل المفاخرة بإظهار ناطحات السحاب في عاصمتها على الاهتمام بأوضاع المعذبين في دهاليز وأقبية سجونها، من المهاجرين من كل الجنسيات، من الباكستانيين والسوريين، والمغاربة، والفلبينيين، ومن كوسوفو أو الهند وغيرها من الدول، مهاجرون داعبتهم الأحلام بتحسين معيشتهم وأوضاعهم، فإذا بهم في كابوس فظيع، بعد أن تحولوا إلى عبيد العالم الحديث".