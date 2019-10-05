مقربون من الحريري للجمهورية: خيار الاستقالة ليس موجودا على اجندته

اكد قريبون من رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ان الحريري ليس في أجواء الاستقالة، وهذا الخيار ليس موجوداً على أجندته، ولفتوا في حديث الى "​الجمهورية​"، الى أن "خطته للمواجهة، فهي ببساطة الاستمرار في العمل والسعي الى مزيد من الإنتاج وتفعيل مؤسسات ​الدولة​"، مضيفين: "هو يعتبر أنّ أيّ عراقيل يضعها أيّ طرف، تكون في وَجه البلد وليس في وجهه وإذا استمرّت الضغوط، فهذا يعني أنّ هناك من يَهدف الى جَرّ البلد الى وضع خطير جداً" .

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