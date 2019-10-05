خارجية أستراليا أعلنت إطلاق سراح اثنين من مواطنيها كانا محتجزين في إيران

أعلنت وزيرة الخارجية الأستراليّة ماريز باين، أنّ "السلطات الإيرانية أفرجت عن مدوّنَين أستراليَّين كانا محتجزين في إيران، على أثر مفاوضات حسّاسة للغاية مع طهران"، ما زالت مستمرّة لإطلاق سراح أسترالية ثالثة.
وأوضحت في نصريح صحافي في سيدني، أنّ "المواطنَين في طريقهما إلى أستراليا للقاء عائلتيهما"، مؤكّدةً أنّ "معنويّاتهما جيّدة وهما بصحّة جيّدة". وبيّنت أنّ "المفاوضات بشأن المحاضرة في جامعة "ملبورن" كايلي مور غيلبرت المتّهمة بـ"التجسس لحاسب دولة أخرى" ما زالت مستمرّة".
وكان كينغ وفيركين المقيمان في بيرث، يوثّقان تفاصيل رحلتهما من أستراليا إلى بريطانيا عبر وسائل التواصل الإجتماعي على مدى العامين الماضيين. لكنّهما توقّفا عن النشر بعد تحديثهما رسائل من قرغيزستان وباكستان قبل نحو ثلاثة أشهر. وأفاد المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين إسماعيلي، الشهر الماضي، بأنّهما "اتّهما باستخدام طائرة مسيّرة لالتقاط صور لمواقع عسكرية ومناطق محظورة".
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