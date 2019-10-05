خارجية أستراليا أعلنت إطلاق سراح اثنين من مواطنيها كانا محتجزين في إيران

أعلنت وزيرة الخارجية الأستراليّة ماريز باين، أنّ "السلطات ال​إيران​ية أفرجت عن مدوّنَين أستراليَّين كانا محتجزين في إيران، على أثر مفاوضات حسّاسة للغاية مع ​طهران​"، ما زالت مستمرّة لإطلاق سراح أسترالية ثالثة.

وأوضحت في نصريح صحافي في ​سيدني​، أنّ "المواطنَين في طريقهما إلى ​أستراليا​ للقاء عائلتيهما"، مؤكّدةً أنّ "معنويّاتهما جيّدة وهما بصحّة جيّدة". وبيّنت أنّ "المفاوضات بشأن المحاضرة في جامعة "​ملبورن​" كايلي مور غيلبرت المتّهمة بـ"التجسس لحاسب دولة أخرى" ما زالت مستمرّة".

وكان كينغ وفيركين المقيمان في بيرث، يوثّقان تفاصيل رحلتهما من أستراليا إلى ​بريطانيا​ عبر وسائل التواصل الإجتماعي على مدى العامين الماضيين. لكنّهما توقّفا عن النشر بعد تحديثهما رسائل من ​قرغيزستان​ و​باكستان​ قبل نحو ثلاثة أشهر. وأفاد المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين إسماعيلي، الشهر الماضي، بأنّهما "اتّهما باستخدام طائرة مسيّرة لالتقاط صور لمواقع عسكرية ومناطق محظورة".