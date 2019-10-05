مقتل سبعة متمردين سابقين بهجوم لتنظيم "داعش" في الفيليبين

أعلن الجيش والشرطة في الفيليبين "مقتل سبعة متمرّدين سابقين في جنوب البلاد، في هجوم على معسكر تبّناه تنظيم "داعش".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر أنّ "جميع القتلى من أعضاء "جبهة مورو الإسلامية للتحرير"، الّتي كانت أكبر جماعة متمرّدة في الفيليبين، قبل أن تبدأ بتسليم أسلحتها الشهر الماضي بموجب اتفاق سلام تمّ التوصّل إليه في عام 2014.
وكانت قد سيطر مئات المسلحين المرتبطين بتنظيم "داعش" على مدينة مراوي في مينداناو في أيار 2017، ما تسبّب بمعركة استمرّت لخمسة أشهر وأدّت إلى مقتل أكثر من 100 ألف شخص.
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