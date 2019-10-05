لفت رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى أنّ "تركيا تستغل على ما يبدو أزمة المهاجرين في أوروبا لتحقيق أغراضها الخاصة"، مركزًّا على أنّ "أنقرة قادرة على السيطرة على تدفّقات المهاجرين إلى القارة وينبغي أن تفعل ذلك. يجب أن تتحمّل تركيا مسؤوليّتها أيضًا".
وأكّد في كلمته أمام البرمان، أنّه "لا يجوز أن تعطي تركيا الانطباع بأنّها تستغل هذه القضية لأغراضها الجيوسياسيّة".
وتواجه اليونان، الّتي اتّخذها قرابة مليون لاجئ ومهاجر في عام 2015 سبيلًا للوصول إلى الاتحاد الأوروبي، زيادة حادّة جديدة في عدد من يعبرون بحر إيجة إلى جزرها من تركيا، وذلك بعد هدوء نسبي استمر قرابة ثلاث سنين.
وكانت قد تراجعت بشدّة تدفقات المهاجرين على اليونان، بعدما اتّفق الاتحاد الأوروبي وتركيا في عام 2016 على إغلاق مسار بحر إيجة، لكنّها ارتفعت مجدّدًا في آب وأيلول الماضيين لتسجّل أعلى مستويات شهرية خلال السنوات الثلاث منذ التوصّل إلى الاتفاق.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء اليونان: على تركيا تحمل مسؤوليتها بملف الهجرة ولا يجوز أن تستغلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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